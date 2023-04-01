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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США
Последствия торнадо в штате Арканзас в США
Фото: Benjamin Krain/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Не менее девяти человек погибли в результате урагана и торнадо, прошедших через штаты Юга и Среднего Запада США, сообщает CNN в субботу.

В Арканзасе жертвами стихии стали пять человек, в Индиане - трое. Еще один человек погиб в Алабаме.

Всего, по данным телеканала, было зафиксировано более 50 сигналов о торнадо как минимум в семи штатах.

Ранее в субботу сообщалось о четырех погибших.

Погодные катаклизмы обрушились на США всего через неделю после того, как президент Джо Байден завершил поездку в Миссисипи - этот штат ранее пострадал от мощного торнадо.

Жертвами торнадо на Юго-Востоке США стали 26 человек.

США
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