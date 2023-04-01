Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших из-за разрушительных торнадо в нескольких штатах США достигло 17, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, в субботу в округе Мак-Нэри штата Теннеси сообщили о смерти семи человек.

Накануне власти Арканзаса приводили данные о пяти погибших: четверо в городе Уинн и один в Норт-Литл-Роке.

Стихия унесла жизни трех человек в Индиане, сообщили в местной полиции. Кроме того, один скончался в ночь на субботу в Алабаме и один - в Миссисипи.

Десятки человек пострадали и госпитализированы. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре, жилым домам и автомобилям.

Ранее в субботу CNN сообщил, что более 450 тысяч домохозяйств и производственных помещений оказались обесточенными после сильного ухудшения погоды в десяти штатах центральной части США.

Наиболее сложная ситуация складывается в Индиане, где без энергоснабжения остались почти 100 тысяч потребителей. Значительно пострадали штаты Миннесота (84 тысячи потребителей), Огайо (почти 60 тысяч потребителей), Арканзас и Иллинойс (по 55 тысяч потребителей).

По данным местных властей, в пятницу на ряд штатов центральной части США обрушились торнадо. Согласно предварительным данным, более 50 торнадо разной интенсивности зафиксировали в штатах Иллинойс, Арканзас, Айова, Висконсин, Теннесси и Миссисипи.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пятерых российских туристов госпитализировали после аварии экскурсионного автобуса на Кубе

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца

Наместника Киево-Печерской лавры доставят в суд из больницы принудительно

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Си Цзиньпин вернулся в десятку самых медийных персон по версии СКАН

Си Цзиньпин вернулся в десятку самых медийных персон по версии СКАН

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о назначении ему домашнего ареста

Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос, у него идет обыск

Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос, у него идет обыск

Что случилось этой ночью: суббота, 1 апреля

Председателю Еврокомиссии предложили возглавить НАТО в октябре

Председателю Еврокомиссии предложили возглавить НАТО в октябре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });