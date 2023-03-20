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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Выбрать президента Черногории в первом туре не удалось

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ни одному из кандидатов на президентских выборах в Черногории в воскресенье не удалось набрать необходимых более половины голосов избирателей, 2 апреля в стране пройдет второй тур, в котором примут участие фавориты первого тура - нынешний президент Мило Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" экономист Яков Милатович.

Телерадиокомпания РТЦГ со ссылкой на черногорский Центр мониторинга сообщает, что на основании подсчета 90% голосов избирателей за Джукановича отдали голоса 35,3% избирателей, а за Милатовича - 29,1%.

Явка на выборах составила 63,6%.

Президентство в Черногории носит в большей степени церемониальный характер, однако результаты выборов будут иметь большое значение в контексте политической ситуации в стране и в Европе, ведь партия, чей кандидат в конечном итоге выиграет пост президента, может получить значительную поддержку на парламентских выборах в июне.

Черногория
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