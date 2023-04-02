Израильское правительство создает национальную гвардию

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Израиля утвердило в воскресенье решение о создании национальной гвардии, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на официальных израильских лиц.

Оппозиция выражает опасения, что это формирование будет действовать как своего рода частная силовая структура под командованием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, отмечает издание.

Как сообщил офис Бен-Гвира, в компетенцию национальной гвардии будут входить реакция на "чрезвычайные сценарии, националистические преступления, террористические акты", а также "укрепление суверенитета" израильского государства.

Будучи в подчинении министерства национальной безопасности гвардия из 1,8 тыс. бойцов призвана "вернуть безопасность" израильтянам.

Определить цели и сферы действий нового формирования более подробно должен специальный комитет в ближайшие два месяца, уточняется в сообщении.

Этот комитет, состоящий из представителей израильских структур безопасности, также решит, возглавит ли национальную гвардию Бен-Гвир, или она будет подчиняться другому лицу, указали в свою очередь в аппарате премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По утверждению Le Figaro, Бен-Гвир добился положительного решения по созданию национальной гвардии в обмен на его согласие на замораживание проекта спорной судебной реформы, вызвавшей широкое протестное движение в Израиле и всеобщую забастовку, парализовавшую всю страну.