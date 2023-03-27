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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Нетаньяху обещает найти компромисс с оппозицией по проекту судебной реформы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что проведение судебной реформы в Израиле будет заморожено как минимум до завершения парламентских каникул, а он попытается найти компромисс с оппозицией, пишет Times of Israel.

Голосование по законопроекту о реформе во втором и третьем чтениях, будут отложены до летней сессии Кнессета.

"Когда есть возможность избежать гражданской войны посредством диалога, я беру тайм-аут для диалога", - сказал премьер и добавил, что, поскольку большинство его сторонников поддерживают реформу, поэтому "в той или иной форме она будет проведена".

27 марта в Израиле прошли массовые забастовки противников реформы и уличные протесты. После того, как стало известно о решении Нетаньяху отложить реформу, на улицы вышли ее сторонники. Они пришли к зданию Верховного суда с лозунгом, что их "голоса не менее важны", чем оппозиции.

"Мы знаем, за кого мы голосовали", - скандируют они, выражая поддержку правительству.

Решение отложить реформу до лета Нетаньяху принял вместе с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. В нынешнем своем виде проект предполагает, что правительство Израиля получить возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа даст возможность Кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.

Протесты в Израиле

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