Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Министр пригрозил правительству Израиля роспуском за "безрассудную" сделку с ХАМАС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, лидер ультраправой партии "Оцма Йехудит" предупредил, что если его не устроят условия возможной сделки с ХАМАС об освобождении израильских заложников, то он спровоцирует роспуск правительства. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на его твит.

Партия "Оцма Йехудит" входит в правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся с 7 октября в секторе Газа у террористов группировки ХАМАС. По данным СМИ, сделка может включать в себя освобождение заложников в обмен на длительное прекращение боевых действий и освобождение большого числа палестинских заключенных из израильских тюрем. В ХАМАС пообещали изучить это предложение.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар Газа ХАМАС Итамар Бен-Гвир Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

На Ближнем Востоке опять война

Новости

Блинкен в шестой раз с начала военного конфликта в Газе посетит Израиль

Британское население достигнет 70 млн человек на десять лет раньше прогнозов

Британское население достигнет 70 млн человек на десять лет раньше прогнозов

МИД РФ предостерег США от возвращения тактического ядерного оружия в Британию

Протестующие французские фермеры второй день подряд блокируют Париж

Протестующие французские фермеры второй день подряд блокируют Париж

Венгрия согласна на компромисс по помощи Киеву, если утверждать ее ежегодно

Венгрия согласна на компромисс по помощи Киеву, если утверждать ее ежегодно

Суд в Пакистане приговорил экс-премьера Имрана Хана к 10 годам тюрьмы

Обострение палестино-израильского конфликта

В Катаре отметили прогресс в переговорах по ситуации в секторе Газа

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила мозговой имплантат человеку

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила мозговой имплантат человеку

Что случилось этой ночью: вторник, 30 января

Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области

Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });