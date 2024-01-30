Министр пригрозил правительству Израиля роспуском за "безрассудную" сделку с ХАМАС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, лидер ультраправой партии "Оцма Йехудит" предупредил, что если его не устроят условия возможной сделки с ХАМАС об освобождении израильских заложников, то он спровоцирует роспуск правительства. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на его твит.

Партия "Оцма Йехудит" входит в правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся с 7 октября в секторе Газа у террористов группировки ХАМАС. По данным СМИ, сделка может включать в себя освобождение заложников в обмен на длительное прекращение боевых действий и освобождение большого числа палестинских заключенных из израильских тюрем. В ХАМАС пообещали изучить это предложение.