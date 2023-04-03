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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

На МКС осмотрели модуль "Рассвет" с помощью манипулятора ERA

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российский экипаж Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора ERA провел осмотр модуля "Рассвет", к которому был пристыкован поврежденный корабль "Союз МС-22", сообщили в "Роскосмосе".

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за период с 31 марта по 2 апреля говорится, что экипажем выполнен "осмотр стыковочного узла малого исследовательского модуля "Рассвет" с помощью манипулятора".

Также сообщается, что экипаж провел "демонтаж внутренних пультов управления манипулятором IMMI-1 и IMMI-2 с регионального поста в многоцелевом лабораторном модуле "Наука"".

30 марта спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22 в беспилотном режиме приземлился в Казахстане.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

Пилотируемый корабль "Союз МС-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. В экипаж корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, они вернутся на Землю во второй половине 2023 года на корабле "Союз МС-23", который пристыковался к МКС 26 февраля.

МКС ERA Роскосмос
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