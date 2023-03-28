Спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22", ранее во вторник отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС), в беспилотном режиме приземлился в Казахстане, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП).

Посадка спускаемого аппарата состоялась в 14:45 по Москве в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

На борту спускаемой капсулы "Союза МС-22" на Землю вернулись грузы весом 218 кг, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

Пилотируемый корабль "Союз МС-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. В экипаж корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, они вернутся на Землю во второй половине 2023 года на корабле "Союз МС-23", который пристыковался к МКС 26 февраля.