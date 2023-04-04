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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

В Минске анонсировали переговоры Путина и Лукашенко в Москве 5 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля будет находиться с визитом в России, где примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства и проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" во вторник.

"6 апреля глава государства примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России. Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка концепции безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.

На заседании стороны подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.

Накануне, 5 апреля, Лукашенко и Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. "На ней лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия
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