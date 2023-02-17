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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Путин и Лукашенко обсудят в Ново-Огарево вопросы антисанкционного взаимодействия

Возможно речь пойдет и о совместной группировке в Белоруссии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в пятницу встречу в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - сообщает пресс-служба.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи в Ново-Огарево ожидается обстоятельная беседа двух лидеров.

Лукашенко со своей стороны сообщил, что на встрече с Путиным намерен обсудить вопросы безопасности, обороны, а также экономические взаимоотношения двух стран.

"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета) - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете", - сказал Лукашенко, слова которого приводит приближенный к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".

Одним из важнейших вопросов встречи президент назвал желание посмотреть, как правительства Белоруссии и России выполняют поставленные ранее президентами двух стран задачи, в частности, по всем направлениям антисанкционного взаимодействия. "Прежде всего экономические (вопросы): по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются", - пояснял Лукашенко.

"Это целый комплекс вопросов. (...) И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - добавил Лукашенко.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались на полях неформального саммита СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге, а в начале февраля в ходе телефонного разговора договорились о новой встрече в ближайшее время.

Высший госсовет Союзного государства предварительно планируется провести в апреле-мае.

В прошлом году личных встреч двух президентов было десять, помимо телефонных контактов.

В этом году, по словам Лукашенко, он намерен встречаться с Путиным еще чаще.

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