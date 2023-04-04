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Суд в Швеции отменил запрет на сожжение Корана во время демонстраций

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Административный суд Швеции во вторник отменил введенный полицией запрет на демонстрации с сожжением Корана, передает во вторник агентство Associated Press.

"Административный суд Швеции постановил, что свобода собраний и демонстраций являются конституционно защищенными правами, и отменил решение полиции", - передает оно.

Суд счел, что опасений полиции в отношении безопасности недостаточно для введения такого рода ограничений.

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Полиция Швеции ранее запретила демонстрации, на которых сжигали священное писание мусульман Коран, мотивировав свое решение соображениями безопасности. Стражи порядка сочли, что такие акции протеста могут спровоцировать теракты и что они противоречат интересам Швеции.

Решение суда значимо с учетом продолжающихся переговоров Стокгольма и Анкары по вопросу вступления Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Финляндия же позже во вторник станет полноправным членом Североатлантического альянса.

В феврале перед зданием мэрии Стокгольма была повешена головой вниз кукла, изображавшая президента Турции Реджепа Эрдогана, а перед посольством Турции сожгли Коран. После этих инцидентов президент Турции заявил, что Швеции бессмысленно ожидать продвижения Анкарой ее заявки на членство в НАТО. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

Швеция
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