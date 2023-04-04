Суд в Швеции отменил запрет на сожжение Корана во время демонстраций

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Административный суд Швеции во вторник отменил введенный полицией запрет на демонстрации с сожжением Корана, передает во вторник агентство Associated Press.

"Административный суд Швеции постановил, что свобода собраний и демонстраций являются конституционно защищенными правами, и отменил решение полиции", - передает оно.

Суд счел, что опасений полиции в отношении безопасности недостаточно для введения такого рода ограничений.

Полиция Швеции ранее запретила демонстрации, на которых сжигали священное писание мусульман Коран, мотивировав свое решение соображениями безопасности. Стражи порядка сочли, что такие акции протеста могут спровоцировать теракты и что они противоречат интересам Швеции.

Решение суда значимо с учетом продолжающихся переговоров Стокгольма и Анкары по вопросу вступления Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Финляндия же позже во вторник станет полноправным членом Североатлантического альянса.

В феврале перед зданием мэрии Стокгольма была повешена головой вниз кукла, изображавшая президента Турции Реджепа Эрдогана, а перед посольством Турции сожгли Коран. После этих инцидентов президент Турции заявил, что Швеции бессмысленно ожидать продвижения Анкарой ее заявки на членство в НАТО. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.