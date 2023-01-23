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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Murat Kula/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о прошедшей в минувшую субботу в Стокгольме акции с сожжением Корана, заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.

"Совершенный в Швеции гнусный акт - оскорбление для всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

"Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО", - подчеркнул он.

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Ранее шведские власти разрешили ультраправому политику Расмусу Палудану сжечь Коран перед посольством Турции в Стокгольме, что он и осуществил в минувшую субботу.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар назвал "бессмысленным" намеченный на 27 января визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию и сообщил об его отмене.

Эти события произошли в то время, когда Турция блокирует прием в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. При этом из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Турция заявляла, что согласится на такое расширение альянса, если обе страны-кандидата объявят террористическими курдские организации и выдадут Анкаре людей, обвиняемых в терроризме. Также Турция потребовала отменить запреты на поставки оружия Анкаре. Часть требований Стокгольм и Хельсинки выполнили.

Турция Швеция НАТО Реджеп Тайип Эрдоган
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