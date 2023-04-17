Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Швеция начала крупнейшие за четверть века военные учения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Швеции 17 апреля начались наиболее масштабные за более чем 25 лет военные учения, в которых, кроме шведских военных, принимают участие США и еще 12 стран, сообщают западные СМИ,

"Учения проходят в воздухе, на земле и в море на значительной части территории страны", - говорится в заявлении вооруженных сил Швеции.

В учениях участвуют Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, ФРГ и Франция. Основные мероприятия проходят на севере и юге страны, а также в районе острова Готланд. Маневры должны продолжаться до 11 мая, в них будут задействованы 26 тысяч военных.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены. Финляндия официально присоединилась к альянсу 4 апреля.

Однако, отмечают СМИ, с 1990-х годов Швеция имеет наиболее близкие, чем когда-либо, отношения с альянсом.

Готланд Швеция США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 17 апреля

Словакия разрешила транзит украинской сельхозпродукции, но запретила импорт

Словакия разрешила транзит украинской сельхозпродукции, но запретила импорт

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Индия опередила Китай по числу жителей

Индия опередила Китай по числу жителей

Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок

Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

Один человек погиб при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });