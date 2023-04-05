ВВС Израиля атаковали объекты в секторе Газа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В среду утром самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в секторе Газа, сообщило издание "Джерузалем пост".

В сообщении говорится, что авианалет стал ответом на пуски ракет из сектора по израильской территории накануне.

Газета, ссылаясь на палестинские источники, отметает, что из Газы по израильским самолетам были запущенны ракеты класса "земля-воздух".

Как сообщалось ранее, девять ракет были выпущены в сторону израильского города Сдерот, сообщают местные СМИ.

По данным Армии обороны Израиля, первоначально с территории сектора Газа было выпущено пять снарядов, четыре из которых были перехвачены системами противовоздушной обороны.

Отмечается, что одна из ракет попала в завод в промышленной зоне Сдерота, причинив ущерб. Вскоре из Сектора Газа были выпущены еще четыре ракеты. Все они упали на открытой местности.

Ракетный обстрел был произведен через несколько часов после столкновений с полицией в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.