Генпрокуратура Узбекистана заявила, что муж Треповой не пересекал границу республики

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Дмитрий Рылов, муж Дарьи Треповой, арестованной по делу о теракте в петербургском кафе и гибели военкора Владлена Татарского, не пересекал государственную границу Узбекистана, заявила Генпрокуратура этой страны.

"Дмитрий Рылов не пересекал государственную границу республики Узбекистан и, соответственно, не может находиться в нашей стране", - говорится в сообщении в телеграм-канала ведомства.

Ранее сообщалось, что у Треповой в момент задержания были билеты в Узбекистан.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в кафе в центре Петербурга произошел взрыв. В результате погиб военкор Татарский (Максим Фомин), ранения различной степени тяжести получили 40 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передела Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистским и запрещен - ИФ) (Алексея) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова".

Во вторник девушка была арестована по обвинению в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).