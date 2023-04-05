Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в среду утром срочно госпитализировали, сообщает газета La Stampa.

По ее информации, причина госпитализации - проблемы с сердечно-сосудистой системой и дыхательная недостаточность. 86-летний Берлускони проходит лечение в миланской больнице "Сан-Рафаэле". Газета утверждает, что он находится в отделении интенсивной терапии.

В конце марта экс-премьер, в последние годы нередко страдающий от проблем со здоровьем, прошел медосмотр в больнице.

Берлускони - глава правой партии "Вперед, Италия". Она входит в находящуюся у власти в Италии правоцентристскую коалицию.