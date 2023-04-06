Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, попавший на этой неделе в больницу, проходит интенсивный курс лечения от лейкемии, включающий химиотерапию, сообщают в четверг римские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По их данным, это заболевание у Берлускони выявили еще в марте. Затем, на фоне лейкемии и ослабления иммунитета, у него начались и другие проблемы со здоровьем, и поэтому его госпитализировали.

В итоге, помимо химиотерапии, 86-летний бывший премьер проходит в миланской больница "Сан-Раффаэле" и процедуры по насыщению крови кислородом. Его состояние оценивают как серьезное, но стабильное.

В конце марта экс-премьер, в последние годы нередко страдающий от проблем со здоровьем, прошел медосмотр в больнице.

Берлускони - глава правой партии "Вперед, Италия". Она входит в находящуюся у власти в Италии правоцентристскую коалицию.