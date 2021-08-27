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Сильвио Берлускони госпитализирован

Сильвио Берлускони госпитализирован
Фото: Simona Granati - Corbis/Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони с четверга находится в больнице в Милане, сообщает в пятницу газета Corriere della Sera.

Он проходит обследование в больнице Сан-Раффаэле, чтобы определить, как восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом. Сотрудники Берлускони, возглавляющего партию "Вперед, Италия", пояснили, что речь идет о "необходимом углубленном медицинском обследовании".

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В мае этого года 84-летний Берлускони проходил лечение в Сан-Раффаэле от осложнений, которые возникли у него из-за коронавируса, которым он заболел в сентябре 2020 года.

В последние месяцы Берлускони неоднократно оказывался в госпитале, в частности, из-за проблем с сердцем.

Сильвио Берлускони 84 года. Он четыре раза становился премьер-министром Италии, в последний раз занимал этот пост с 2008 по 2011 годы. Он предприниматель, медиамагнат, 30 лет был владельцем футбольного клуба "Милан". Сейчас Берлускони возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия!" (Forza Italia).

Италия Сильвио Берлускони

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