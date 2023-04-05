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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Президент Польши пообещал передать Украине еще шесть "МиГов"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Польша уже передала Украине восемь истребителей МиГ советского производства и готова поставить больше, заявил польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Polsat.

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"Восемь польских МиГов уже переданы Украине, еще шесть можно будет поставить в ближайшее время", - сказал Дуда.

По его словам, эти истребители доработаны до стандартов НАТО и могут быть поставлены Украине с одобрения Североатлантического альянса.

"Мы и далее будем поддерживать Украину", - пообещал президент.

Дуда также высказал мнение, что в скором будущем Украина станет членом ЕС и НАТО: "Мы хотим выстраивать общее будущее, поэтому визит Зеленского и запрограммирован".

Зеленский 5 апреля прибыл в Варшаву с визитом.

Анджей Дуда МиГ НАТО Польша Украина Владимир Зеленский
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