Президент Польши пообещал передать Украине еще шесть "МиГов"
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Польша уже передала Украине восемь истребителей МиГ советского производства и готова поставить больше, заявил польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Polsat.
"Восемь польских МиГов уже переданы Украине, еще шесть можно будет поставить в ближайшее время", - сказал Дуда.
По его словам, эти истребители доработаны до стандартов НАТО и могут быть поставлены Украине с одобрения Североатлантического альянса.
"Мы и далее будем поддерживать Украину", - пообещал президент.
Дуда также высказал мнение, что в скором будущем Украина станет членом ЕС и НАТО: "Мы хотим выстраивать общее будущее, поэтому визит Зеленского и запрограммирован".
Зеленский 5 апреля прибыл в Варшаву с визитом.