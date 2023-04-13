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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Германия разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Германия разрешила Польше поставить на Украину пять истребителей МиГ-29, сообщает в четверг Associated Press.

"Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве совместно пришли к этому решению", - заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Ранее в четверг Писториус заявил, что Берлин в скором времени примет решение по поставке Польшей Украине боевых самолетов советского производства.

Согласно требованиям немецкого закона, если страна-получатель немецких вооружений хочет отправить его в третью страну, то требуется одобрение Берлина. В данном случае речь идет о МиГ-29, которыми когда-то владела ГДР, а затем ФРГ поставила их Польше.

Ранее в апреле глава управления президента Польши по международной политике Марцин Пшидач сообщил, что несколько польских самолетов МиГ-29 доставлены на Украину. Тогда он отметил, что Польша намерена поставить Украине больше истребителей.

МиГ-29 - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Максимальная скорость у земли - 1500 км/ч, на высоте - 2450 км/ч. Потолок полетов - 18 тыс. м. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира. По некоторым данным, входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировали более 800 таких самолетов.

Германия МиГ-29 Польша Украина
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