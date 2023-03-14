Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в ближайшие недели

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели.

"Это может произойти в течение 4-6 недель", - приводит его слова польская пресса.

Ранее в министерстве обороны Польши сообщали о готовности Варшавы поставлять Украине истребители МиГ-29, если эти поставки будут идти в рамках международной коалиции.

Также сообщалось, что Варшава передала Украине 14 танков Leopard 2.