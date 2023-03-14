Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в ближайшие недели

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели.

"Это может произойти в течение 4-6 недель", - приводит его слова польская пресса.

Ранее в министерстве обороны Польши сообщали о готовности Варшавы поставлять Украине истребители МиГ-29, если эти поставки будут идти в рамках международной коалиции.

Также сообщалось, что Варшава передала Украине 14 танков Leopard 2.

Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, в том числе россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });