Гонконг отменил все антиковидные ограничения для туристов
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Гонконга сняли все антиковидные ограничения, для въезда больше не нужны ПЦР- или экспресс-тесты, сообщает Генконсульство РФ в специальном административном районе КНР.
"С 1 апреля 2023 года отменены требования о сдачи экспресс-теста на антиген (RAT) или ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии в Гонконг", - говорится в сообщении диппредставительства.
В начале февраля в Гонконге отменили требование предъявлять сертификат вакцинации от коронавируса.
Российские туристы могут добраться в Гонконг со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.