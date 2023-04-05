Гонконг отменил все антиковидные ограничения для туристов

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Гонконга сняли все антиковидные ограничения, для въезда больше не нужны ПЦР- или экспресс-тесты, сообщает Генконсульство РФ в специальном административном районе КНР.

"С 1 апреля 2023 года отменены требования о сдачи экспресс-теста на антиген (RAT) или ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии в Гонконг", - говорится в сообщении диппредставительства.

В начале февраля в Гонконге отменили требование предъявлять сертификат вакцинации от коронавируса.

Российские туристы могут добраться в Гонконг со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.