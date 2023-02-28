В Гонконге отменят штрафы за отсутствие маски, действовавшие почти три года

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Связанное с пандемией COVID-19 требование носить маску перестанет действовать в Гонконге с 1 марта, сообщило во вторник информагентство "Синьхуа" со ссылкой на главу специального административного района Джона Ли.

Находиться без маски можно будет на улицах, в помещениях и общественном транспорте, заявил он. Однако в местах повышенного риска - больницах и домах престарелых - ограничение сохранится.

По словам Ли, решение отказаться от масок связано с тем, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Так, в Гонконге долгое время не фиксировались вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Обязательное ношение маски сначала было введено в гонконгском общественном транспорте - 15 июля 2020 года. Через две недели правило распространили на помещения и общественные пространства. Нарушителей штрафовали на сумму более $1000.

Ранее Китай снял основные ограничения на въезд в страну, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.