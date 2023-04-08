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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

В России за сутки COVID-19 заболели почти девять тысяч человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 955 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 1 221 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 4,6%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 45 субъектах РФ, снижение - в 31 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 915 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 40.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 38 умерших.

Выздоровели за сутки 9 956 человек, или на 6,8% меньше в сравнении с 7 апреля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 706 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 534 умерших и 22 080 949 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 08 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
РФ коронавирус
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