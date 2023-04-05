Муж экс-первого министра Шотландии Стерджен освобожден из-под стражи

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мужа экс-первого министра Шотландии Николы Стерджен, бывшего исполнительного директора Шотландской национальной партии (SNP), Питера Мюррелла в среду освободили из-под стражи, сообщает Sky News со ссылкой на шотландскую полицию.

По данным полиции, Мюрреллу, которого задержали ранее в связи с расследованием дела о финансировании SNP, не предъявили обвинений, говорится в сообщении. Ожидается, что расследование продолжится.

Телеканал уточняет, что 58-летний Мюррелл провел под стражей 12 часов.

Незадолго до его освобождения Стерджен заявила, что не знала о планах полиции задержать ее супруга.

Ранее в среду сообщалось, что напротив дома в Глазго, где проживает пара, дежурят сотрудники полиции, также полицейских заметили в штаб-квартире партии в Эдинбурге.

Полиция Шотландии расследует, как на практике было израсходовано около 600 тыс. фунтов стерлингов, предназначенных для кампании SNP за независимость Шотландии.

"Очевидно, было бы неуместно комментировать полицейское расследование, пока оно не завершено, но SNP полностью сотрудничает со следствием", - говорится в заявлении шотландской правящей партии.

Всего неделю назад Хумза Юсаф был назначен новым лидером SNP и новым первым министром Шотландии, заменив на этих постах Стерджен.

В марте Стерджен заверила Sky News, что расследование финансов SNP не было чем-то, что повлияло на ее решение уйти в отставку.

Мюррелл женат на Стерджен с 2010 года. На протяжении более 20 лет он был исполнительным директором партии, пока не ушел в отставку в марте 2023 года.

15 февраля Стерджен объявила, что покидает свой пост. Она опровергала слухи о том, что ее отставка вызвана положением дел на политической сцене Шотландии. По ее словам, это решение далось ей сложно, и она думала над ним на протяжении нескольких недель.