Муж бывшего первого министра Шотландии задержан по делу о финансировании политической партии

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мужа бывшего первого министра Шотландии Николы Стерджен, бывшего исполнительного директора Шотландской национальной партии (SNP) Питера Мюррелла задержали в связи с расследованием о финансировании этой партии, сообщает в среду Sky News.

58-летний Мюррелл находится под стражей, сейчас его допрашивают следователи. Также полицейские проводят обыски по нескольким адресам.

Напротив дома в Глазго, где проживает пара, дежурят сотрудники полиции, также полицейских заметили в штаб-квартире партии в Эдинбурге.

Полиция Шотландии расследует, как на практике было израсходовано около 600 тыс. фунтов стерлингов. Эти деньги предназначались для кампании SNP за независимость Шотландии.

"Очевидно, было бы неуместно комментировать полицейское расследование, пока оно не завершено, но SNP полностью сотрудничает со следствием", - говорится в заявлении правящей в Шотландии партии.

Всего неделю назад Хумза Юсаф был назначен новым лидером SNP и новым первым министром Шотландии, заменив на этих постах как раз Стерджен.

В марте Стерджен заверила Sky News, что расследование финансов SNP не было чем-то, что повлияло на ее решение уйти в отставку.

Мюррелл женат на Стерджен с 2010 года. На протяжении более 20 лет он был исполнительным директором партии, пока не ушел в отставку в марте 2023 года.

15 февраля Стерджен объявила, что покидает свой пост. Она опровергала слухи о том, что ее отставка вызвана положением дел на политической сцене Шотландии. По ее словам, это решение далось ей сложно, и она думала над ним на протяжении нескольких недель.