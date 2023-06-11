Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании партии

Никола Стерджен Фото: Jane Barlow/PA Images via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана, ее допрашивают в связи с расследованием дела о финансировании Шотландской национальной партии (SNP), сообщает в воскресенье The Guardian.

Ранее в начале апреля сообщалось о задержании мужа Стерджен - бывшего исполнительного директора SNP Питера Мюррелла. Тогда его отпустили из-под стражи спустя 12 часов. Обыски по делу проводились дома у Мюррелла и в штаб-квартире партии в Эдинбурге.

В середине апреля был задержан казначей партии Колин Битти.

Следствие выясняет, как на практике было израсходовано около 600 тысяч фунтов, предназначенных для кампании SNP за независимость Шотландии.

Стерджен занимала пост первого министра Шотландии с 2014 года и в феврале 2023 года заявила об отставке.