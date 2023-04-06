Уходящие из РФ глобальные зернотрейдеры до 1 июля подготовят материалы по продаже активов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глобальные зернотрейдеры, объявившие о планах прекратить экспорт российского зерна и об изучении вариантов передачи или продажи активов, обещали до 1 июля этого года сформировать свои позиции и подготовить материалы на правкомиссию для получения разрешения, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут журналистам.

"У нас нет информации (по продаже компаниями активов - ИФ). С каждой компанией договорились, каждая компания приехала и сказала, что у нее такая ситуация. Все они сказали, что до 1 июля должны нам дать материалы на подкомиссию, чтобы получить разрешение на продажу, поэтому говорят, что до 1 июля у всех будет сформирована позиция", - сказала она.

Лут напомнила, что об уходе с российского рынка заявили три компании (Cargil, Viterra и Louis Dreyfus). "Других заявлений мы не ждем, - сказала она. - На три компании приходилось по 2022 году где-то 5,5 млн тонн экспорта, это около 13%". На них приходится тоже порядка 13% экспортной квоты, которая должна быть выбрана до конца текущего сезона (до 30 июня 2023 года). "Все компании подтвердили, что квоту свою они будут исполнять, выбирать, зерно у них закуплено, - добавила она. - Но даже если спроецировать, при среднегодовом вывозе 60 млн тонн нашей продукции, на эти же 13%, то надо вывезти 7 млн тонн. Думаю, что оставшиеся трейдеры прекрасно с этим справятся, не такой большой объем".

Поэтому, подчеркнула Лут, министерство не видит никаких рисков от ухода глобальных компаний, "учитывая, что есть время до конца сезона как-то перенастроить свою работу".

При этом она сообщила, что мировые зернотрейдеры не ликвидируют компании в РФ - они их продают. "Пока, по крайней мере, по той информации, которую они предоставили, планируют продать. В этом случае остается история, остаются квоты на следующий сезон. Были иностранные компании, стали российские. Какая нам, по большому счету, разница - главное, чтобы зерно вывозилось с рынка в том объеме, в котором нужно. В этой части мы не видим никаких рисков, ничего не произошло", - подчеркнула первый замминистра.