Макрон надеется склонить Си Цзиньпина к сотрудничеству для урегулирования украинского конфликта

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытается добиться на переговорах в Пекине более активного участия Китая в обеспечении международного мира, в том числе в урегулировании украинского конфликта, сообщило агентство Associated Press.

Макрон выступил перед соотечественниками в посольстве Франции в КНР и сказал, что на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг "попытается (...) каким-то образом привлечь Китай к совместной ответственности за мир и стабильность по международным вопросам", включая Украину, Иран и Северную Корею, говорится в сообщении.

"Диалог с Китаем необходим", - подчеркнул французский президент и уточнил, что рассчитывает на участие Пекина "в инициативах, которые полезны украинскому народу".

По его словам, "это означает, что надо двигаться вперед вместе и пытаться найти путь к миру".

Как пишет агентство, "ранее французские официальные лица заявили, что Макрон планирует призвать Си Цзиньпина использовать влияние Пекина на президента России Владимира Путина, но не ожидает сильного изменения позиции Китая".

Президент Франции прибыл в Пекин с визитом в минувшую среду вечером, его будет сопровождать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне предостерег Китай от предоставления летальной военной помощи РФ, подчеркнув, что это будет иметь серьезные последствия для Пекина.

"Союзники по НАТО ясно дали понять, что любое предоставление Китаем летальной (военной) помощи будет исторической ошибкой с серьезными последствиями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневного совещания глав МИД стран НАТО, к которому 5 апреля присоединились партнеры альянса по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Он заявил: "В то время как Пекин и Москва вместе противостоят международному порядку, основанному на правилах, еще более важно, чтобы мы и дальше держались вместе как союзники по НАТО вместе с нашими партнерами и единомышленниками".