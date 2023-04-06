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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Глава Еврокомиссии отметила в Пекине сложность отношений ЕС и Китая

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, что Китай имеет большое значение для Европы благодаря взаимозависимости и долгой общей истории, и отметила важность обсуждения осложнившихся отношений.

"И Европа, и Китай извлекли огромную пользу из этих отношений, однако в последние годы отношения между ЕС и Китаем стали более сложными. И важно, чтобы мы сегодня вместе обсудили все аспекты наших отношений", - сказала в четверг находящаяся с визитом в КНР глава ЕК, чье заявление опубликовала в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

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По ее словам, такое обсуждение "поможет как Европейскому союзу, так и Китаю ориентироваться в сложной и нестабильной геополитической среде".

Незадолго до визита в Пекин фон дер Ляйен выступила в Брюсселе с докладом по Китаю, в котором, в частности, отметила, что позиция КНР в отношении ситуации на Украине определит развитие отношений сторон.

"Будем откровенными: то, как Китай продолжит относиться к действиям России на Украине, станет определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем", - сказала тогда председатель ЕК.

При этом она подчеркнула, что цель ЕС - установить дипломатическую стабильность в отношениях с Пекином. "Необходимо обеспечить дипломатическую стабильность и открытую коммуникацию с Китаем. Я считаю, что отделяться от Китая - неприемлемо, это не в интересах Европы", - отметила глава ЕК.

ЕК ЕС КНР Китай Урсула фон дер Ляйен
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