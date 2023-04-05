Президент Франции и глава Еврокомиссии посетят с визитом Китай

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - События на Украине станут одной из тем обсуждения на встречах, которые пройдут в рамках трехдневного государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай, в нем его будет сопровождать председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Елисейский дворец ранее знакомил прессу с содержанием этого визита, из чего следовало, что события на Украине будут в центре обсуждений с китайскими властями, отмечают французские СМИ.

В свою очередь глава французской дипломатии Катрин Колонна, комментируя несколько дней назад содержание будущих бесед в Китае, отмечала, что Макрон намерен предупредить китайское руководство о важности того, чтобы Пекин "воздерживался от военной поддержки" России.

Также сообщается, что вместе с Макроном в Китай направится значительная делегация руководителей французских предприятий.

По сведениям СМИ, важнейшими видами продукции французской экономики, которые интересуют китайскую сторону, являются вино и спиртные напитки (Франция - первый зарубежный поставщик Пекина), авиация (второй поставщик после США), косметика (второй после Японии) и фармацевтика (четвертый после Германии, Ирландии и США).

Согласно данным французского правительства, в 2020 году в Китае были представлены 2085 французских предприятий, главным образом от крупных промышленных групп, они предоставляли работу около 307 тыс. человек. Франция - первый европейский инвестор по числу предприятий в Китае, однако первое место по объему товарооборота занимает Германия.

При этом, согласно цифрам французского министерства экономики, доля рынка, занимаемая Францией в Китае, претерпела снижение в 2022 году до 1,3% по сравнению с 1,5% в 2021 году и 1,6% в 2019. По этому показателю Париж значительно отстает от Берлина, у которого 4,1%.

В связи с этим одной из важнейших целей визита французской делегации является активизация деловых связей, претерпевших определенную паузу в период пандемии COVID-19.

Макрон после завершения саммита ЕС 24 марта заявил, что визит в Китай совершит в сопровождении председателя ЕК.

"Я предложил председателю фон дер Ляйен сопровождать меня часть визита, чтобы представить Пекину единый (европейский) голос", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер после этого разъяснил журналистам, что Макрон и фон дер Ляйен вместе направятся в Китай, но глава ЕК не будет участвовать в мероприятиях французского государственного визита. Совместной у них будет только трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь при этом указал на "очень важный" доклад фон дер Ляйен по Китаю 30 марта, и, по его словам, в связи с этим приглашение Макрона - удачный повод совершить такой визит.

Позднее Мамер сообщил журналистам, что программа фон дер Ляйен предусматривает встречу в четверг с руководством торговой палаты ЕС-Китай, а также представителями различных секторов европейской экономики, представленных в стране. Намечена также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Во второй половине дня она вместе с Макроном будет встречаться с Си Цзиньпином. После этого состоятся ее двусторонние переговоры с председателем КНР.

В докладе, на который ссылался представитель ЕК, председатель Еврокомиссии, выступая в аудитории Института китаеведения им. Меркатора и Центра европейской политики, в частности, заявила, что позиция Китая в отношении ситуации на Украине определит развитие отношений ЕС с Пекином.

"Будем откровенными: то, как Китай продолжит относиться к действиям России на Украине, станет определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем", - сказала фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что цель ЕС - установить дипломатическую стабильность в отношениях с Пекином. "Необходимо обеспечить дипломатическую стабильность и открытую коммуникацию с Китаем. Я считаю, что отделяться от Китая - неприемлемо, это не в интересах Европы", - отметила глава ЕК.