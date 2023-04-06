На Украине главу Черкасской епархии УПЦ обвинили в поддержке СВО

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины собрала доказательства вины митрополита Черкасского и Каневского Феодосия в том, что он оправдывал специальную военную операцию РФ, сообщили в четверг украинские СМИ.

"По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый сайт по шаблону РПЦ. Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, которое позволяло ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов", - цитируют СМИ сообщение СБУ.

Кроме того, по данным спецслужбы, на новом сайте епархии митрополит Феодосий "восхвалял московских священников...", а также призывал к "объединению религиозных общин в войне против Украины".

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили митрополиту о подозрении по частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Митрополиту Феодосию 48 лет. Он родился в Киеве, но духовное образование получил в России, где окончил Калужскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.