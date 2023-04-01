Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца

Митрополиту Павлу также запретили общаться с верующими

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Киеве избрал митрополиту Павлу, наместнику Киево-Печерской лавры, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком два месяца и запрета на общение с верующими.

"Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Пётр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать агрессию РФ, будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря", - заявил прокурор в субботу вечером на заседании Шевченковского суда Киева, куда наместник лавры был доставлен принудительным порядком из больницы.

Прокурор заявил, что все разговоры митрополита Павла прошли лингвистическую экспертизу в Минюсте Украины, которая подтверждает "оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году". Помимо домашнего ареста, прокурор также требовал, чтобы на митрополита был надет электронный браслет.

Как сообщали украинские СМИ, Служба безопасности Украины вручила митрополиту подозрение по статье 161 Уголовного кодекса (разжигание межрелигиозной розни). В частности, речь шла о недавнем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в день, когда государство расторгло с Украинской православной церковью договор аренды лавры. "Наши слезы упадут на ваши головы", - сказал тогда митрополит Павел.