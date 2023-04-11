Неизвестный избил главу Ивано-Франковской епархии УПЦ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Епископ Ивано-Франковский Никита был избит в понедельник около 22:00 возле Черновицкого епархиального управления, сообщает телеграм-канал Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви.

В сообщении отмечается, что есть основания считать нападение на епископа умышленным.

В епархии особо обратили внимание на то, что полиция, прибывшая на место происшествия, не задержала нападавшего и отказалась проверить его по просьбе свидетелей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщалось, 28 марта сторонники неканонической Православной церкви Украины захватили кафедральный собор Рождества Христова в Ивано-Франковске - последний храм УПЦ в регионе.