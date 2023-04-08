Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

Сильвио Берлускони Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный на этой неделе из-за лейкемии и легочной инфекции, хорошо реагирует на курс лечения, заявил в субботу его врачи Альберто Дзангрилло.

"Его организм действительно хорошо реагирует на терапию", - заявил он журналистам.

При этом врач напомнил, что заболевания у 86-летнего Берлускони - серьезные. "Но я спокоен, прежде всего, потому что мы делаем все, что в наших силах", - добавил он.

Со своей стороны, сын экс-премьера, Луиджи Берлускони, заявил, что отец чувствует себя лучше, но не стал сообщать подробностей. "Спасибо, ему лучше", - отметил он на вопрос журналистов.

Со среды Берлускони находится в отделении интенсивной терапии миланской больницы "Сан-Раффаэле". Он, среди прочего, начал там курс химиотерамии.