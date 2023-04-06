Си Цзиньпин признал, что кризис на Украине урегулировать непросто

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине признал наличие сложностей в урегулировании кризиса на Украине.

"Кризис на Украине затягивается, и урегулировать его сложно", - цитирует европейская пресса председателя КНР.

При этом всю нынешнюю ситуацию в мире он охарактеризовал как "сложную и быстро меняющуюся", отметив, что восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 идет недостаточными темпами.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Было интересно услышать, что председатель Си Цзиньпин подтвердил свое желание поговорить, когда условия и время будут подходящими", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине, назвав это "положительным развитием событий".

Председатель ЕК отметила, что обсудила с председателем КНР вопрос о звонке Зеленскому и призвала его связаться с украинским президентом.