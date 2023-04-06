Фон дер Ляйен заявила о готовности Си Цзиньпина поговорить с Зеленским в подходящий момент

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда время и условия будут подходящими, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Было интересно услышать, что председатель Си Цзиньпин подтвердил свое желание поговорить, когда условия и время будут подходящими", - сказала фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Пекине, отметив, что это "положительное развитие событий".

Председатель ЕК отметила, что обсудила с председателем КНР вопрос о звонке Зеленскому и призвала его связаться с украинским президентом.