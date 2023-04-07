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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat IS-40e

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 успешно вывела на заданную орбиту тяжелый телекоммуникационный спутник Intelsat IS-40e, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Аппарат компании Intelsat будет предоставлять услуги Ка- и Ku-диапазонной спутниковой связи на территории Северной и Центральной Америки.

Ракета была запущена в 00:30 по времени Восточного побережья США (в 07:30 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. На орбиту спутник выведен примерно через 33 минуты после старта ракеты.

Космический аппарат Intelsat IS-40e весом около семи тонн разработан компанией Maxar Technologies. Срок его службы рассчитан на 15 лет. В настоящее время компания Intelsat располагает орбитальной группировкой в составе 52 геостационарных спутников связи.

На спутнике Intelsat IS-40e установлен принадлежащий NASA научный инструмент Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution (TEMPO), предназначенный для наблюдения за загрязнением воздуха над Северной Америкой.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в четвертый раз, через несколько минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

Falcon 9 SpaceX Intelsat Maxar США
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