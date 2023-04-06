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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

SpaceX готовится запустить на орбиту тяжелый телекоммуникационный спутник Intelsat IS-40e

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с тяжелым телекоммуникационным спутником Intelsat IS-40e, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Аппарат компании Intelsat будет предоставлять услуги Ка- и Ku-диапазонной спутниковой связи на территории Северной и Центральной Америки.

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Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается 00:30 по времени Восточного побережья США (в 07:30 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат Intelsat IS-40e весом около семи тонн разработан компанией Maxar Technologies. Срок его службы рассчитан на 15 лет. В настоящее время компания Intelsat располагает орбитальной группировкой в составе 52 геостационарных спутников связи.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в четвертый раз, через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

SpaceX
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