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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

SpaceX 19 апреля запустит на орбиту тяжелый телекоммуникационный спутник Viasat-3

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета Falcon Heavy 19 апреля по московскому времени выведет на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 тонн и размером с автобус планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в часовое временное окно, которое открывается во вторник в 19:29 по времени Восточного побережья США (в среду в 02:29 мск).

Спутник является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

Каждый из них будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду.

Второй спутник ViaSat-3, который в последующем планирует запустить компания, будет охватывать Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник - Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростной широкополосной связью частных пользователей, коммерческих компаний, а также правительственных и оборонных структур.

SpaceX США Viasat-3
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