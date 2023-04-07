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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Ряд партий в Болгарии не поддержат коалиционный кабмин, если в нем будет партия ГЕРБ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Несколько политических партий Болгарии отказались поддержать правительство, если в нем будет принимать участие партия экс-премьера Бойко Борисова ГЕРБ, передает агентство ЭФЭ.

"Партии (реформистской) коалиции решили не поддерживать правительство с мандатом или с участием в нем партии ГЕРБ", - приводит агентство слова сопредседателя реформистской партии "Продолжаем перемены" Асен Василев.

Эта партия образует альянс с партией "Демократическая Болгария", по итогам состоявшихся на выходных выборов, альянс набрал 24,6%. Партия ГЕРБ и ее союзники из "Союза демократических сил" получили 26,5%. Ни у одного из альянсов не хватает мест, чтобы получить коалиционное большинство ни с одной из оставшихся четырех партий, прошедших в парламент по итогам выборов.

Таким образом, отмечает агентство, в Болгарии пока так и не получается покончить с политической нестабильностью в стране. Не исключено, что в скором времени страну могут ждать очередные досрочные парламентские выборы.

Для формирования устойчивой правящей коалиции необходима договоренность между как минимум двумя крупными политическими силами. Однако руководство партии "Продолжаем перемены" и ранее неоднократно отказывалось от сделки с ГЕРБ, пока ее возглавляет экс-премьер Бойко Борисов, которого соперники обвиняют в коррупции.

Сам же Борисов на прошлой неделе призвал политических оппонентов объединиться с ним в коалицию ради голосования по госбюджету на 2023 год.

Парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, они стали пятыми за два года, все предыдущие не давали возможности сформировать устойчивое большинство.

Болгария Бойко Борисов ГЕРБ
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