В Болгарии парламент пока не смог выбрать спикера

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты нового состава Народного собрания Болгарии в первый день работы не смогли избрать председателя, сообщило Болгарское национальное телевидение.

На этот пост претендовали два кандидата - Росен Желязков (коалиция ГЕРБ-СДС) и Петар Петров (партия "Возрождение"). За первого кандидата проголосовали 79 депутатов, восемь высказались "против", но 144 воздержались. Второй кандидат заручился поддержкой 37 парламентариев, 88 проголосовали "против", и 39 воздержались.

В состав Народного собрания Болгарии входят 240 парламентариев. Поскольку ни один из кандидатов на пост председателя парламента не получил более 50% голосов депутатов, представитель коалиции "Продолжаем перемены" Асен Василев предложил ввести ротационное председательство. Когда это предложение будет рассмотрено, не сообщается.

Пятые за два года парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля. На них, так же как и на предыдущих, ни одной коалиции и партии не удалось получить количество мест, необходимое для формирования устойчивого большинства.