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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Лукашенко назвал экс-президента Франции Олланда случайным человеком во власти

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает бывшего французского коллегу Франсуа Олланда случайным человеком во власти.

"Слушайте, я про этого человека вообще говорить не хочу. Это случайный был во власти человек!" - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Видео с интервью размещено в воскресенье в телеграм-канале Зарубина.

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Недавно Олланд заявил, что Минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями в последнее время выступали другие подписанты соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

"Они всегда - тогда врали, сейчас врут, завтра будут врать. Тогда они делали все серьезно, сейчас они хотят быть в тренде! Я это знаю на 130%!", - подчеркнул Лукашенко.

Как добавил президент Белоруссии, "и французский народ даст ему (Олланду - ИФ) оценку".

Франция Франсуа Олланд Белоруссия Александр Лукашенко Минские соглашения Украина
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