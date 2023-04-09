В Кремле вновь обвинили Запад в обмане в контексте исполнения Минских соглашений

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Неисполнение Минских соглашений усугубило ситуацию на Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, с Минскими соглашениями - это была игра с нами в наперстки, нас обманывали", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем телеграмм-канале.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, "это усугубило ситуацию".

Так он ответил на вопрос "об откровениях Олланда про Минские соглашения".

Недавно экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями в последнее время выступали другие подписанты соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Как подчеркнул в этой связи Песков, "это сподвинуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских и это приблизило специальную военную операцию".