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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Китай задействовал авианосец "Шаньдун" в учениях возле Тайваня

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Военные КНР продолжают трехдневные военно-воздушные и военно-морские учения вокруг Тайваня, стартовавшие в субботу после возвращения в Тайбэй из поездки, в том числе, в США главы администрации острова Цай Инвэнь, сообщает в понедельник Channel News Asia.

В маневрах участвуют авианосец "Шаньдун" и другие корабли, силы ВВС, включая бомбардировщики Xian H-6, оснащенные настоящими ракетами. Накануне китайские военные тренировались в нанесении высокоточных ударов. На китайском телевидении отмечали, что на маневрах военные отрабатывают вариант с установлением блокады острова.

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По данным South China Morning Post, в свою очередь в тайваньском оборонном ведомстве сообщили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) использует в ходе учений истребители Су-30, J-16, китайские палубные истребители J-15, противолодочные самолеты Shaanxi Y-8 и БПЛА. Утром в понедельник тайваньские военные зафиксировали возле острова 59 самолетов ВВС и 11 кораблей ВМС НОАК.

Между тем в Минобороны Японии сообщили, что накануне авианосец "Шаньдун", сопровождаемый тремя другими кораблями и судном снабжения, находился примерно в 230 км от японского острова Мияко (архипелаг Рюкю, префектура Окинава). В частности, японская сторона зафиксировала не менее 120 взлетов и посадок самолетов и вертолетов с борта "Шаньдуна". В Токио также подчеркнули, что следят за нынешними учениями НОАК вокруг Тайваня.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в интервью Fox News, что действия Пекина в отношении Тайваня вызывают у него опасения по поводу потенциальной блокады острова. Сенатор выступил за приятие ряда сдерживающих мер, которые, по его словам, могли бы предотвратить возможный военный захват Китаем Тайваня.

Представитель армии Китая в свой черед заявлял, что учения являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

Ранее МИД КНР предупредил, что Китай предпримет меры в ответ на состоявшуюся в штате Калифорния встречу спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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