Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 8 по 10 апреля проведет военные учения в районе острова Тайвань, объявил представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии полковник Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК в соответствии с планом с 8 по 10 апреля 2023 года в соответствии с планом проверки боевой готовности организует патрулирование вокруг Тайваня и учения "Совместный меч" в Тайваньском проливе, а также в море и воздушном пространстве в районах к северу, югу и востоку от Тайваня", - говорится в распространенном сообщении полковника.

Ранее МИД КНР предупредил, что Пекин предпримет меры в ответ на состоявшуюся встречу в Калифорнии спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая находилась в США транзитом "несмотря на неоднократные переговоры и решительное противодействие со стороны Китая".

"В ответ на серьезные противоправные действия Соединенных Штатов и Тайваня Китай примет решительные и энергичные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности", - заявил МИД, подчеркнув, что тайваньский вопрос является "ядром ключевых интересов Китая и непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях".