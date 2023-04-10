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Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис предложил лидеру Партии реформ Кае Каллас сформировать новое правительство.

Карис в понедельник встретился с премьер-министром Каллас, которая проинформировала главу государства об отставке нынешнего правительства в связи с прошедшими 5 марта парламентскими выборами.

"Принимая во внимание согласие партий Реформ, "Эстония 200" и Социал-демократической партии сформировать новую коалицию, президент предложил Каллас как председателю победившей на выборах Партии реформ сформировать новое правительство", - сообщила пресс-служба главы государства.

Карис сказал, что длившиеся месяц переговоры о формировании коалиции продемонстрировали общую волю трех политических партий к совместному управлению.

"Это подтвердили мне все стороны, с которыми я разговаривал. Эти три партии имеют сильное большинство в парламенте - 60 голосов. Так что мне не нужно две недели (отведенные Конституцией - ИФ), чтобы принять решение. Кроме того, я считаю, что новое правительство должно как можно скорее приступить к работе, потому что многое еще предстоит сделать", - сказал Карис.

"Выдвигаю победившую на выборах в парламент председателя Партии реформ Каю Каллас кандидатом в премьер-министры и прошу ее выступить в парламенте с докладом об основах формирования будущего правительства. Надеюсь, что парламент предоставит Кайе Каллас полномочия на формирование правительства", - сказал глава государства.

Во вторник Карис встретится с кандидатами в министры, выдвинутыми реформистами, "Эстонией 200" и социал-демократами.

Алар Карис Эстония Кая Каллас Партия реформ
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