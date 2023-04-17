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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Президент Эстонии утвердил состав нового правительства

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник состав нового правительства республики.

Как сообщила канцелярия главы государства, в него войдут представители партии Реформ, партии "Эстония 200" и Социал-демократической партии, набравших наибольшее количество голосов на парламентских выборах 5 марта.

Возглавит правительство лидер партии Реформ Кая Каллас, которая была премьер-министром и в прежнем кабинете министров. Она станет главой правительства уже в третий раз.

После утверждения президентом состава правительства министры будут приведены в понедельник к должностной присяге в парламенте, после чего станут считаться приступившими к деятельности.

Новое правительство будет состоять из 13 министров вместо 15, как было ранее. При этом партия Реформ получит семь министерских портфелей, "Эстония 200" и социал-демократы по три министерских поста.

Коалиция будет иметь в парламенте 60 депутатских мандатов из 101.

Выступая 12 апреля в парламенте с докладом об основах деятельности коалиции, Каллас заявила, что партии-союзники планируют увеличить оборонные расходы до 3% ВВП плюс расходы на прием базирующихся в стране войск НАТО, продолжат поддержку политики расширения ЕС и НАТО. По ее словам, стратегическим партнером объявлены США.

В связи с тяжелым экономическим положением страны новое правительство планирует повысить налог с оборота и подоходный налог на два процентных пункта и довести их до 22%, ввести налог на автомобили, отменить льготные ставки налога на дивиденды. Одновременно будут сокращены инвестиции в инфраструктуру.

Коалиция планирует в рамках поддержки Украины проводить политику ужесточения антироссийских санкций, поддерживать Украину экономически, политически, в военном плане и в вопросе вступления в НАТО, использовать конфискованные российские активы для ее восстановления.

Коалиционные партии намерены продолжить курс на ликвидацию русской школы, перевода основного, общего и профессионального образования на эстонский язык.

Будущее правительство планирует, не меняя конституции, "в сотрудничестве с экспертами по государственному праву разработать юридическую основу для приостановки избирательного права граждан Российской Федерации и Беларуси на муниципальных выборах".

Эстония
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