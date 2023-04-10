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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Правительство Эстонии уходит в отставку после парламентских выборов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об отставке правительства.

"Согласно конституции, нынешнее правительство Партии реформ, Социал-демократической партии и "Отечество" уходит в отставку", - заявила она после избрания нового состава парламента. Уходящее в отставку правительство продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Как ожидается, президент Алар Карис поручит Каллас сформировать и новый состав кабинета министров как лидеру Партии реформ, победившей на парламентских выборах 5 марта.

Реформисты на выборах получили 37 мандатов и уже приступили к формированию новой коалиции, в которую приглашены Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200". Вместе они будут иметь 60 мандатов из 101.

Алар Карис Кая Каллас Эстония Партия реформ
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