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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

В Лондоне назвали неточными данные США об инциденте с британским самолетом близ Крыма

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Просочившийся в соцсети секретный документ Пентагона с информацией об инциденте с британским разведывательным самолетом над Черным морем осенью 2022 года не отражает действительность, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в минобороны Великобритании.

"Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном пространстве над Черным морем", - сообщил источник в британском министерстве обороны.

Неназванный представитель британского оборонного ведомства так прокомментировал появившиеся ранее в The Washington Post утверждения о том, что "российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик 29 сентября 2022 года у побережья Крыма".

Газета ссылается на секретный документ Пентагона, оказавшийся недавно в открытом доступе. В документе уточняется, что речь идет о британском разведывательном самолете RC-135 Rivet Joint.

По данным издания, документ содержит подробную информацию о разведывательных полетах западных самолетов над Черным морем с 29 сентября 2022 года до 26 февраля 2023 года. На нем стоит гриф "секретно" и дополнительная пометка "NOFORN", что означает, что он не предназначен для передачи иностранным гражданам.

Крым США Великобритания
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